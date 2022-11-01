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01 Kasım 2022 Salı 23:46:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 23:46:00

ABD'den İran'a açık tehdit: Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD'nin İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın ABD'yi İran'ın muhtemel bir saldırısı konusunda uyardığı yönündeki haberinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini belirterek, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

Wall Street Journal haberinde, Suudi Arabistan, İran'ın Krallık ve yakınlarındaki hedeflere saldırabileceği konusunda ABD'yi uyardığı ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığını belirtmişti.

Etiketler : Beyaz Saray abd Suudi Arabistan John Kirby
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