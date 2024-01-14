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14 Ocak 2024 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 10:45:00

ABD'den Hamas için özel ekip... Üst düzey liderler hedeflerinde

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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New York Times Gazetesi ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in, Hamas'ın üst düzey yöneticilerini tespit etmek üzere “yeni bir görev gücü” oluşturduğunu iddia etti.

ABD merkezli The New York Times gazetesi, CIA tarafından Hamas'ın Gazze'deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kurulduğunu, toplanan bilgilerin İsrail'e iletildiğini iddia etti. Gazetenin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, yeni görev gücünün oluşturulması yönündeki talimat, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından verildi. Bunun üzerine ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) de Hamas'ı "öncelik listesinde" 4. seviyeden daha acil seviye olan 2. seviyeye yükselttiği aktarıldı.

İSRAİL'E BASKI KURUYOR

ABD'nin, İsrail'e alt veya orta düzey Hamas mensupları hakkında istihbarat sağlamadığı ifade edildiği haberde şu bilgilere yer verildi; "İsrail, 7 Ekim saldırısının mimarı olduğu düşünülen Yahya Sinwar'ı veya Hamas'ın askeri kanadının komutanı Muhammed Deif'i öldürür veya yakalarsa büyük bir zafer elde etmiş olacak. Böyle bir operasyonel başarı, muhtemelen Gazze'deki askeri harekatı sona erdirme konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrail kamuoyunun daha fazla baskı yapmasını sağlayacak. ABD, İsrail'e 2 Ocak'ta Beyrut'ta hava saldırısında öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile ilgili bilgi vermedi. Saldırıyı İsrail, Aruri'nin yeri hakkında kendi topladığı bilgilerle düzenlendi." New York Times ayrıca ABD'nin, İsrail'i Gazze'de çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan geniş çaplı saldırılar yerine üst düzey liderleri öldürmeye veya yakalamaya odaklanacak şekilde askeri harekatını yeniden düzenlemeye zorluyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd görev gücü hamas israil gazze
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