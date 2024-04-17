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17 Nisan 2024 Çarşamba 09:57:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 09:57:00

ABD'den Gazze'ye havadan insani yardım!

Kaynak: AA

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ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 25 bin 300 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 11.57'de "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği belirtildi.

Operasyonla yaklaşık 25 bin 300 öğüne tekabül eden gıdanın bırakıldığı aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği bildirildi.

Etiketler : abd gazze insani yardım
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