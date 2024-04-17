ABD'den Gazze'ye havadan insani yardım!
Kaynak: AA
ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 25 bin 300 öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.
CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 11.57'de "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği belirtildi.
Operasyonla yaklaşık 25 bin 300 öğüne tekabül eden gıdanın bırakıldığı aktarılarak, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği bildirildi.