İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 19'uncu gününde de sabaha dek aralıksız devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.

Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde "Büyük Ailesi"ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

"MASUM SİVİLLER ZARAR GÖRECEK"

Kirby, İsrail'in katı bir şekilde Hamas mevkilerini hedef aldığını, kayıpların savaşın talihsiz bir gerçeği olduğunu söyledi. Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bir savaş. Bu bir çatışma. Kanlı, çirkin ve zor olacak. Ve gelecekte de masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim. Keşke bu olmasaydı, ama olacak" dedi.

"SAVAŞIN DOĞASI BUDUR"

Sözlerini sürdüren Kirby, "Bu, savaşı doğru yapmaz. Bu, bu konudaki endişelerimizi hâlâ dile getirmeyeceğimiz ve İsraillilerin bunu en aza indirmek için ellerinden geleni yapmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ancak ne yazık ki savaşın doğası budur" diye ekledi.

BÖLGEDEN DAKİKA DAKİKA SON GELİŞMELER

Hizbullah lideri Nasrallah, İslami Cihad ve Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle görüştü

Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişi olmayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Hıttin Camisi'ni bombaladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de yaşanılanlar karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Filistin'de İsrail'e karşı silahlı direniş yürüten "Aslanlar İni" adlı grup, Gazze'yle dayanışma amaçlı, "genel ve kapsamlı grev" çağrısı yaptı.

06:05 İSRAİL ORDUSUNDAN CENİN'E HAVA SALDIRISI: 4 ÖLÜ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırıda, yaralanan Filistinlilerden birisi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 4'e çıktı.

05:29 İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'YA YENİ BASKINLAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus, el-Halil ve Tubas kentlerine baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Nablus kentinin doğu bölgesine buldozerler eşliğinde çok sayıda askerle gelen İsrail güçleri, kentin, Eski Asker Kampı ve Halk mahallesi çevresinde konuşlandı. Baskın sırasında, çevredeki binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği gözlendi.

El-Halil kentindeki el-Berec, Deyr el-Asel, el-Mecd, Tavvas, köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, burada 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raouf Almaki, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatları doğrultusunda, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bugün Mısır'a insani yardım uçağının gönderileceğini bildirdi.

04:33 BATI ŞERİA'YA HAVA SALDIRISI

Filistin resmi televizyonu, İsrail saldırıları sonucu Cenin kentinde 3 Filistinlinin öldüğünü, yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, el-Hedef bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskın öncesinde, bölgedeki bazı binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinliler üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roketli hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

03:06 8 TIR DAHA REFAH SINIR KAPISI'NDAN GİRİŞ YAPTI

Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 tırdan oluşan dördüncü insani yardım paketini Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tırlardan 5'inin su, 2'sinin gıda, 1'inin de ilaç taşıdığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, 23 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'dan 20 araçlık "üçüncü" insani yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını söylemişti.

İlk yardım konvoyu 20, ikincisi ise 14 tırdan oluşuyordu ve bugünkü konvoy ile birlikte Gazze'ye giren yardım tırı sayısı 62'ye yükselmiş oldu.

02:53 BATI ŞERİA'DA YARALANAN FİLİSTİNLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri tarafından geçen hafta, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tul Kerim kentinde açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli gencin bu gece hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bölgedeki sağlık kaynakları, Tul Kerim'in doğusundaki Anebta beldesinde geçen hafta yaralanan Halid Sellam Fukaha'nın (19) öldüğünü duyurdu.

Fukaha, geçen hafta Anebta beldesinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralanmış, Nablus'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

00:10 İSRAİL, ATOM BOMBASI GÜCÜNDE PATLAYICI KULLANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.

Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.