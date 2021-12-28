ABD'den Fransa'ya ambargo! Rafale satışını engellediler
Kaynak: Akşam
Fransız Rafale uçaklarına ihracat engeliyle ilgili gerçek deşifre oldu. Fransa'nın Rafale savaş uçaklarını Mısır'a ihraç etmesinin ABD tarafından engellendiği ortaya çıktı.
Fransa, Rafale savaş uçaklarının satışında ABD'nin tehdit ve ambargosuna maruz kalıyor.
2015 yılında, zamanın Fransız Savunma Bakanı Kahire'yi ziyaret etti ve 24 Rafale savaşçısı için 5,2 milyar Euro'luk bir anlaşma imzaladı.
Anlaşma o zamanlar Batılı ülkeler tarafından geniş çapta eleştirilmişti ve Fransa, insan hakları ihlalleriyle suçlanan bir ülkeye savaş uçağı sattığı için tepki görmüştü.
Fransa'nın Mısır'a Rafale savaş uçaklarını satmasının ardından ek olarak 12 Rafale'nin daha satılacak olması ihtimali ABD tarafından tepki gördü. İddialara göre 12 adet Rafale'nin satışı ABD tarafından durduruldu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Kahire ve Paris arasında Mısır'a 12 Rafale jet avcı uçağı satmak için yapılan sözleşme, ABD'nin savaş uçağının bir parçası olan seyir füzesi bileşenini ihraç etmeyi reddetmesi nedeniyle durduruldu.
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