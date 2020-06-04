04 Haziran 2020 Perşembe 18:51:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 18:57:00
ABD'den flaş Libya açıklaması
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.
ABD'den Libya açıklaması geldi.
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" dedi.
Ayrıntılar geliyor
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