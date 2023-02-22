ABD'den flaş F-16 açıklaması

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22 Şubat 2023 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 07:44:00

ABD'den Türkiye-Yunanistan açıklaması: Yakınlaşma yeni fırsatlar doğurabilir

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyaret esnasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın yeni fırsatlar doğurabileceğini açıkladı. Blinken, Türkiye'nin F-16 modernleşme programının, bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin NATO ile iş birliği ve ittifakın genel savunması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya iki günlük resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşmadan yana olduğunu belirterek yakınlaşmanın Ankara ve Atina için de yeni fırsatlar doğurabileceğini bildirdi.

Blinken, Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye verdiği röportajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğe koşmasının Türklerin kalplerine dokunduğunu belirterek "Oradaydım ve çok sayıda Türk meslektaşımla konuştum. İlk söyledikleri şeylerden biri Yunan vatandaşlardan yardım gelmesinin ne kadar anlamlı olduğuydu. Bence bu güzel bir atmosfer oluşturuyor." diye konuştu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan sakinliğin devam etmesini umduğunu ifade eden Blinken, "Belki de gelecek aylarda diyaloğun güçlenmesi ve uzun zamandır devam eden sorunların çözümü için bir fırsat olabilir." dedi.

Blinken, bunun ABD için önemli olduğunu belirterek "Zira hem Yunanistan hem Türkiye yakın müttefiklerimiz, ortaklarımız ve dostlarımız. Tabii ki yakınlaşmalarını görmek isteriz. Bunu yaparlarsa, iki ülke için de oluşacak fırsatlar inanılmaz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Batı arasında fikir ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların olduğunu işaret eden Blinken, mevcut iş birliği ve karşılıklı yardım ruhunun gelecekte sorunların çözümünde rol oynayabileceğini umduğunu kaydetti.

Blinken, Türkiye'nin F-16 modernleşme programının, bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin NATO ile iş birliği ve ittifakın genel savunması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Etiketler : Yunanistan Türkiye F-16 modernleşme programı NATO müttefiki

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