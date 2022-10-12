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12 Ekim 2022 Çarşamba 11:14:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 11:14:00

ABD'den F-16 için geri adım!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan maddeler, ABD Senatosu'nda tasarıdan çıkarıldı. “Yunanistan ile YPG'ye karşı kullanılmaması” ve “İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylanması” şartlarına Ankara sert tepki göstermişti. Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de dün tasarıdan çıkarıldı.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

New Jersey Senatörü Demokrat Menendez, tasarıya Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağı" şartı koydurmuş, Maryland Senatörü van Hollen de bu şarta, uçakların YPG'ye karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu da eklemişti.

Türkiye teklife tepki göstermişti. Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de dün tasarıdan çıkarıldı.

Senato, NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderecek.

Etiketler : NDAA tasarısı abd f-16 türkiye
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