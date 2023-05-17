ABD'den Başkan Erdoğan'a 'tahıl' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı ile ilgili yapılan tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE 30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI
Türkiye'nin desteğiyle Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin aşılması için oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 951 gemi ile 30 milyon 250 bin tondan fazla tahıl taşındı.
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