ABD'den Başkan Erdoğan'a 'tahıl' teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı ile ilgili yapılan tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE 30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI

Türkiye'nin desteğiyle Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin aşılması için oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 951 gemi ile 30 milyon 250 bin tondan fazla tahıl taşındı.