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ABD'den, Azerbaycan'a skandal çağrı
20 Eylül 2023 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 12:05:00

ABD'den, Azerbaycan'a skandal çağrı

Kaynak: AA

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Azerbaycan, Karabağ'dan çekilmeyi reddeden ve taciz saldırılarına devam eden Ermeni teröristlere karşı anayasal yapıyı yeniden tesis etmek için anti-terör operasyonu başlattı. Operasyonun ikinci gününde ABD'den skandal bir çağrı geldi. Bakü'ye ateşkes çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD, Azerbaycan'ın eylemlerinden endişe duyuyor ve bu eylemleri derhal durdurmaya çağırıyor" dedi.

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonun ardından ABD'den Azerbaycan'a skandal bir çağrı geldi.

Dün, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrasında ABD'den skandal bir çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile görüşmesinde 'askeri faaliyetlerin' acilen durdurulması ve itidal çağrısı yaptı.

Askeri bir çözümün mümkün olmadığına işaret eden Blinken, Bakü'ye, Karabağ'daki Ermenilerle sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çağrıda bulundu.

Blinken, "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in "askeri faaliyetleri durdurmaya hazır olduğunu" not eden Blinken, tarafların bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

Blinken, Paşinyan ile telefon görüşmesinde ise "Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Azerbaycan'a diyalog çağrısı yaptığını ifade eden Blinken, "ABD, Ermenistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü destekliyor" mesajı verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duyuyor. Azerbaycan'ı, insani durumu daha da kötüleştiren bu çatışmaları derhal sonlandırmaya ve Dağlık Karabağ halkının temsilcileriyle diyalog kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Karabağ anti-terör anayasal yapı ateşkes çağrısı
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