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29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:42:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:42:00

ABD'den Avustralya'ya güdümlü füze desteği

Kaynak: AA

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ABD, 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiğini belirterek, "Avustralya savunma sanayisi ile ortak kara dayanan girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna, Avustralya'nın 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesine yönelik taahhüdümüz de dahil." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ABD avustralya güdümlü füze
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