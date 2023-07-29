ABD'den Avustralya'ya güdümlü füze desteği

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiğini belirterek, "Avustralya savunma sanayisi ile ortak kara dayanan girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna, Avustralya'nın 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesine yönelik taahhüdümüz de dahil." ifadelerini kullandı.

