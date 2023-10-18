18 Ekim 2023 Çarşamba 17:55:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:55:00
ABD'den ateşkes kararına veto! BMGK'ya Gazze için çağrıda bulunulmuştu
Kaynak: AA
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ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.
ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.
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