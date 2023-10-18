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ABD'den ateşkes kararına veto! BMGK'ya Gazze için çağrıda bulunulmuştu
18 Ekim 2023 Çarşamba 17:55:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:55:00

ABD'den ateşkes kararına veto! BMGK'ya Gazze için çağrıda bulunulmuştu

Kaynak: AA

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ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

ABD, BM Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.

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Etiketler : abd filistin israil bmgk
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