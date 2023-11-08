VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanseri yendi, hayali aktörlük
Kedilerini paraya değişmedi
10 yıllık şarkı
Bengü'nün kültür korosu
50 milyon mutluluğu
ABD'den akılalmaz suçlama! Ölen çocuklar için Hamas'ı sorumlu tuttular
08 Kasım 2023 Çarşamba 08:07:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:07:00

ABD'den akılalmaz suçlama! Ölen çocuklar için Hamas'ı sorumlu tuttular

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de İsrail bombardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." ifadelerine yer verdi.

Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Etiketler : abd kirby hamas
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Setten ilk kare

Setten ilk kare

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX