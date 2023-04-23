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23 Nisan 2023 Pazar 23:24:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 23:24:00

ABD'deki silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Jasper İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, Jasper'de bir evde düzenlenen parti sonrası gerçekleştirilen saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Polisin, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, ilçenin kuzey bölgesindeki evde yaşanan olayın sebebinin bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda, Jasper Memorial Hastanesine nakledilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Etiketler : ABD silahlı saldırı Texas
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