04 Haziran 2023 Pazar 23:14:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 23:14:00
ABD'deki patlama sesinin nedeni ortaya çıktı!
ABD'nin başkenti Washington DC'de duyulan patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı açıklandı.
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