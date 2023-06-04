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04 Haziran 2023 Pazar 23:14:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 23:14:00

ABD'deki patlama sesinin nedeni ortaya çıktı!

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ABD'nin başkenti Washington DC'de duyulan patlama sesinin tatbikat sırasında yapılan bir uçuştan kaynaklandığı açıklandı.

Etiketler : abd washington patlama
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