VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
31 Ekim 2023 Salı 07:35:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 07:35:00

ABD'deki Maarif Okulunda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı.

Bloomfield'daki okulda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğine, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile öğrenciler ve velileri katıldı.

ABD'de bir haftadır Cumhuriyet'in 100. yılının çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Mercan, "100 yıl artı birinci günde, kutlamalara Maarif School'da noktayı koymayı anlamlı bulduğunu" ifade etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Mercan, çocukların, sivillerin bombalandığı, acımasız savaşların devam ettiği bir zamanda çocuklara ve ailelere çok büyük görevlerin düştüğünü söyledi.

Başkonsolos Özgür de "Cumhuriyet'in 100. yılının ilk gününde Maarif Amerika Okulunda bulunmaktan duyduğu mutluluğu" dile getirdi.

Öğrencilerin Cumhuriyet ve bayrak konulu şiirler ile marşlar okuduğu programda, ilkokul öğrencilerinin sergilediği Harmandalı Zeybeği büyük alkış aldı.

Program sonunda Büyükelçi Mercan ve Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir, üzerinde "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" yazan pastayı birlikte kesti.

New Jersey'nin Bloomfield bölgesinde 2017'den bu yana eğitim hizmeti veren Maarif Okulunda yaklaşık 150 öğrenci öğrenim görüyor.

Etiketler : TMV Türkiye Cumhuriyeti Maarif Okulu
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX