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25 Eylül 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 17:45:00

ABD'deki Ermeni lobisi, korumalarından Başbakan Paşinyan'a karşı harekete geçmesini istedi

Kaynak: AA

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Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin yöneticisi Aram Suren Hamparyan'ın "Paşinyan'ı koruyan bir Ermeni'nin maaş çekinden çok ruhuna değer verdiği an" paylaşımı "suikast çağrısı" olarak yorumlandı.

ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) Washington yöneticisi Aram Suren Hamparyan, sosyal medyadan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın korumalarına "suikast çağrısı" olarak da yorumlanan paylaşımlar yaptı.

ANCA Washington yöneticisi Hamparyan, sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı paylaşımda, "Yıllar sonra henüz doğmamış çocuklar dedelerine soracaklar: 'Babig, Artsakh saldırıya uğradığında ne yaptın? Vatanımızı savundun mu? Halkımızı savundun mu? Bugün sağlam ikramiye toplayan birçok polis, utanç içinde önlerine bakıp bir yalan mırıldanacak ya da itiraf edecek: 'Nikol Paşinyan'ı kendi halkına karşı savundum'." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında da Hamparyan, Paşinyan'ın korumalarına "cüzdanını düşünmekten çok kalbinin sesini dinleyerek hareket etmesi çağrısı" yaparak, "Paşinyan'ı koruyan bir Ermeni'nin maaş çekinden çok ruhuna değer verdiği an." ifadelerine yer verdi.

"SUİKAST ÇAĞRISI AMERİKAN DEĞERLERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Hamparyan'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Kullanıcılardan biri, Karabağ için barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapan Paşinyan'a karşı kışkırtıcı imada bulunuyorsunuz." ifadelerini kullanarak Paşinyan'a destek verdi.

Başka bir kullanıcı da, "Bu Amerikalı Ermeni bir siyasi grubun başkanına yakışmayan utanç verici bir mesaj. ABD'nin ortağı olan bir ülkenin seçilmiş liderine suikast çağrısı, Amerikan değerleriyle bağdaşmıyor. Politikada şiddetin yeri yoktur." paylaşımı yaptı.

Bir kullanıcı da "Ermenistan Devleti'ni ayaklar altına almayın. Ermenistan polisine çağrı yapıyorum, şehri devlete karşı sokağa çıkan muhalefet liderlerinden temizleyin. Ermenistan Dışişleri Bakanlığına da ülkeyi dışarıdan yıkma girişimlerini takip etme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan diğer bir kullanıcı, Paşinyan'ın korumalarını kastederek, "İçlerinde acaba hangisi vatansever olacak?" diye sordu ve bir başka kullanıcı da buna cevap olarak "Kafasına bir kurşun." yanıtını verdi.

Başka bir kullanıcı da "O (Paşinyan) istifa etmeli veya bir şekilde yok olmalı." ifadelerini kullandı.

SUİKAST SUÇLAMASIYLA GÖZALTILAR

Ermenistan'da dün gece iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda, isimleri açıklanmayan 7'si "Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişinin, hükümet üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Ermeni makamları, grupla ilgili suikast planlama suçlaması yöneltmişti.

ANCA'NIN SİCİLİ

ANCA, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD'nin tamamında resmen tanınması ve mümkünse Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi çabaları yürüten Türkiye karşıtı kuruluşların en başında yer alıyor.

ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor.

Kuruluşla 1970'lerden itibaren iltisaklı olan Murad Topalyan, ANCA Başkanlığı görevindeyken 1999'da "terörizm" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılanması sonucu hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada, ANCA, yakın tarihte de Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü.

ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.

California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.

ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepyan, bu karara ilişkin açıklamasında, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.

Etiketler : abd ermeni lobisi nikol paşinyan
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