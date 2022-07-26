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26 Temmuz 2022 Salı 19:34:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 19:34:00

ABD'de Yunan lobisi: Amaç Türkiye'ye karşı kara propaganda

Kaynak: TRT Haber

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ABD'de son dönemde Yunan lobisinin Türkiye karşıtı faaliyetleri dikkati çekiyor. Hukuksuzluklarını propaganda ile örtmeye çalışan Yunan lobisi, Türkiye'ye yönelik uluslararası baskı oluşturmak için çabalıyor. Ayrıca ABD siyasetini, Türkiye aleyhinde yönlendirmeyi hedefliyor.

Baskı ile ilişkilere yön verme çabası, karalama ve propaganda ile yürütülen kampanyalar. Yunan lobisi, ABD'de, Türkiye karşılığı faaliyetleriyle dikkati çekiyor.

Lobi son olarak Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkışıyla devreye girdi.

Türkiye, Yunanistan ile yaşanan gerilimde meşru haklarını korumakta kararlı. Yunan tarafı ise haksız taleplerini kabul ettirmek için Türkiye karşıtı algı oluşturma çabasında. Bu noktada lobiler devreye giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi, kritik makamlar ile ilişki kurarak Türkiye ile ilgili kararları etkilemeye çalışıyor.

Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, F-16'ların satın alınması ve modernizasyonu konusunda ABD Başkanı Biden'ın desteklediğini, Rum ve Yunan lobisinin şartlı karar çıkarmaya çalıştığını dile getirerek, "Bunlar Türkiye'nin menfaatlerini baltalayan gruplar" dedi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KARŞI LOBİCİLİK

ABD'deki Yunan-Rum lobisi, Türkiye'yi karalamayı yıllardır bir strateji haline getirmiş durumda. Hedef, kamuoyu oluşturarak Ege ve Akdeniz'de dengeleri kendi lehine değiştirmek.

Kılıç, milletvekillerin senatörlerin satın alındığını, geziler düzenlendiğini söyleyerek, lobiciliğin hem halklar arasındaki ilişkileri bozduğunu, hem de bölgesel huzur ve barışı zedelediğini aktardı.

HAREKAT MİLAT OLDU

Yunanistan, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye karşıtı lobiciliğe ağırlık verdi

Yunan lobisiTürkiye'ye karşı silah ambargoları için çabaladı.

2010 yılında kongreye Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerî varlığını sonlandırmasını hedefleyen bir yasa tasarısı sunuldu. Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi için çağrılar yapıldı.

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Türk- Amerikan ilişkilerinde ciddi lobi etkisi olduğunu söyledi. Lobiciliğin başlı başına bir sektör haline geldiğine değinen Erol, "Amerika'nın kendi menfaatlerinden öte azınlık grupların kendi çıkarlarının daha ön planda tutulabildiğini görüyoruz" dedi.

AMAÇ TÜRKİYE KARŞITI KAMUOYU OLUŞTURMAK

Yunan lobisi adaların silahlandırılması, deniz yetki alanları, Kıbrıs meselesi gibi konularda Türkiye'ye karşı bir tutum oluşturmak için çalışıyor.

ABD'deki bazı Rum gruplar, Ermeni lobisi ile iş birliği yaparak sözde soykırımının tanınması için de çalışıyor.

Erol, Amerikada'ki yönetimi etkilemeye dönük faaaliyetler sergilendiğini dile getirerek, "Esas olan burada tabi ABD'nin bunlara alan açmasıyla ilgili, bu örgütlerle yakın ilişkileri lobi adı altında kullanışlı bir enstrümana dönüşmesine yol açıyor" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ

FETÖ, Yunan lobisi ile yürüttüğü iş birliği üzerinden, siyasetçilere yüklü bağışlar yaptı. Bu ortaklık, kongreden çıkan Türkiye karşıtı mektupları teşvik etti.

Türkiye, haklarından taviz vermeden, lobilere karşı da mücadelesini sürdürüyor.,

Etiketler : yunan lobisi abd fetö kara propaganda
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