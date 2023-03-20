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20 Mart 2023 Pazartesi 23:33:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 23:33:00

ABD'de yeni yöntemler keşfeden kapkaççıların mağdur sayısı artıyor

Kaynak: AA

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ABD'de son zamanlarda kapkaç mağdurlarının sayısının arttığı ve yankesicilerin, insanların değerli eşyalarını çalmak için yeni yöntemler geliştirdiği duyuruldu.

Los Angeles Polis Departmanı çalışanı Kevin Coffey, son zamanlarda özellikle ATM, benzin istasyonları ve alışveriş merkezlerinin otoparklarında yaşanan kapkaç olaylarında hırsızların uyguladığı yeni taktiklere dikkati çekti.

Coffey, kapkaççıların artık şiddete başvurma yerine insanların çanta, cüzdan veya telefon gibi değerli eşyalarını çalmak için "ikna etme" yöntemlerine başvurduğu konusunda Amerikan toplumunu uyardı.

Suçluların, genellikle dikkati dağılanları veya alışveriş poşetleriyle uğraşanları seçmek için alışveriş merkezlerin, mağazaların ve bankaların otoparklarında beklediklerini söyleyen Coffey, "Çoğu çanta, cüzdan veya telefon almanın kolay bir yolunu bulmak, şiddete başvurmak yerine bir şeyleri kapıp kaçmak istiyor" dedi.

"SOFİSTİKE YÖNTEMLERE" BAŞVURUYORLAR

Kapkaççıların hedeflerine daha kolay ve seri ulaşmak için "sofistike yöntemlere" başvurduğunu belirten Coffey, özellikle benzin istasyonlarında, sürücünün benzin almak için aracından çıktığında yan pompanın önüne park eden hırsızların, diğer taraftan arabanın kapısını açıp içerideki değerli eşyaları kolayca çaldığını anlattı. Coffey, bu sebeple benzin doldururken sürücülerin mutlaka aracını kilitlemesi gerektiğini vurguladı.

Haberde, "para çekmek için ATM'leri kullananların, paralarını çektikten sonra işlem ekranını kapatmadan ayrılmamaları" tavsiye edildi.

Düzgün giyimli hırsızların, ATM makinalarına korsan temassız ödeme sistemleri yerleştirip, kart okuyucusu bozuk olan ATM'lerde kurbanlarını temassız işlem yapmaya yönlendirerek dolandırdıkları belirtildi.

13 ŞubatWta Texas'ta yaşanan Nhung Truong isimli kadının elinden çantasını ve telefonunu çalmaya çalışan bir kapkaççı, direnen kadını yere çarparak felçli kalmasına yol açtı.

Texas polisinin paylaştığı Aralık 2002'ye ait diğer bir görüntüde ise ATM veya banka önüne arabasını park eden kapkaççıların, çektiği parasıyla aracına binen kişiyi kilometrelerce takip ettiği, mağdurun arabasını park ederek uzaklaşması üzerine arabanın camını kırıp saniyeler içinde parayı alıp uzaklaştıkları görüldü.

ABD kolluk kuvvetleri de son birkaç ayda bu tür vakalarda, özellikle Idaho ve Washington gibi kuzeybatı eyaletlerinin yanı sıra Teksas, Florida ve New York gibi kalabalık nüfusa sahip eyaletlerde, bu tür kapkaç hadiselerinin artışına dikkat çekti.

Etiketler : Los Angeles abd kapkaç mağdurları

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