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01 Ekim 2020 Perşembe 22:26:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 22:26:00

ABD'de yakıt ikmali yapan F-35 tipi savaş uçağı düştü

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ABD'nin California eyaletine bağlı Imperial County bölgesinde bulunan Salton Denizi yakınlarında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı KC-130J tipi yakıt ikmal uçağından yakıt ikmali yapan ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-35B tipi savaş uçağı düştü. Savaş uçağının yakıt ikmali yaptığı sırada tanker uçağa çarptığı ve düştüğü belirtildi.

ABD Deniz Piyade Kolordusu (USMC) tarafından yapılan açıklamada; pilotun uçaktan kendini fırlattığı ve kazadan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Yakıt ikmal uçağı iniş takımlarının açılmaması nedeni ile Thermal Havaalanına yakın bir araziye gövdesi üstüne güvenli acil iniş yaparken; uçakta bulunan 8 mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadı.

KC-130J’nin pilotunun Los Angeles Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi ile arasında geçen konuşmada, "LA Center, LA Center, RAIDER 50 acil durum ilan ediyor, VOLT 93 ile havada çarpışma" ifadelerini kullandığı ve "İki motorumuz çalışmıyor, yakıt sızdırıyoruz. Muhtemelen yanıyor ve şu anda acil inişteyiz. Acil durum ilan ediyoruz. Hala uçağın kısmi kontrolüne sahibiz. İki motor devre dışı" dediği ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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