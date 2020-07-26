ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü
ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.
ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan habere göre, Salt Lake City'de 6 kişiyi taşıyan küçük Piper PA-32 tipi bir uçak düştü.
Kazada pilotun yanı sıra bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.
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