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26 Temmuz 2020 Pazar 23:04:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 23:04:00

ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü

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ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.

ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan habere göre, Salt Lake City'de 6 kişiyi taşıyan küçük Piper PA-32 tipi bir uçak düştü.

Kazada pilotun yanı sıra bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.

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