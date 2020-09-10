  • BIST
    1099.06
  • Dolar
    7,4511
  • Euro
    8,8416
  • Altın
    467,8060
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat tutuklandı
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dikkat çeken rakamlar verildi
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu: KKTC'nin önerileri Rum Kesimi tarafından reddedildi
Koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişme! Klinik denemeleri askıya alınmıştı
Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
ABD'de 'Trump'ın salgının başında Kovid-19'u olduğundan önemsiz gösterdiği' tartışması sürüyor
Tıp öğrencisi Merve Mercan hayatını kaybetti
Almanya'da acil durumlar için tasarlanan uyarı sinyallerinde ciddi aksamalar oldu
DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı
Ünlü şarkıcı Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Dünyaca ünlü aktris Diana Rigg, hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 195 bini aştı
Trabzonspor'da Trondsen şoku! 6 ay sahalardan uzak
Bakan Kurum: Depremin, afatın kıyası olmaz
6 yaşındaki bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
17 yaşındaki Türk futbolcu Avrupa'ya transfer oldu
Filistin yönetimine çağrı: Arap Birliği'nden çekilin
Terörün finans kaynağına ağır darbe! Yılbaşından bu yana Diyarbakır'da 32 ton esrar ele geçirildi
Korkutan koronavirüs açıklaması: Daha fazla kediye bulaşmış olabilir
KKTC'ye 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan filyasyon açıklaması: 642 ekip sahada
Anlaşma imzalandı! Türkiye'ye devredecekler
Bakan Soylu: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili yapılan maksatlı yorumların tamamı yalandır
10 Eylül 2020 Perşembe 18:38:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 18:38:00

ABD'de 'Trump'ın salgının başında Kovid-19'u olduğundan önemsiz gösterdiği' tartışması sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de gazeteci Woodward'ın Trump'ın Kovid-19 salgının etkilerinin farkında olduğu, ancak halka virüsü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını kabul ettiğini yazmasının ardından Washington'da tartışmalar yeniden Trump'ın virüs politikasına odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'ın kitabındaki "Trump yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önemsiz gibi gösterdi." ifadelerine ilişkin, "Woodward'ın elinde aylardır benim söylediklerim vardı. Bunların o kadar kötü ya da tehlikeli olduğunu düşünseydi, insanların hayatını kurtarmak için bu sözlerimi bir an önce haberleştirmez miydi?" açıklamasında bulundu.

Woodward'ın gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen "Öfke (Rage)" isimli kitabında, Trump ile 19 Mart'ta yaptığı bir röportajda, Başkanın Kovid-19 salgının etkilerinin farkında olduğu ancak buna rağmen halka virüsü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını kabul ettiğini yazmasının ardından Washington'da tartışmalar yeniden Trump'ın virüs politikasına odaklandı.

Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Woodward'ın elinde aylardır benim söylediklerim vardı. Bunların o kadar kötü ya da tehlikeli olduğunu düşünseydi, insanların hayatını kurtarmak için bu sözlerimi bir an önce haberleştirmez miydi? Bunu yapma zorunluluğu yok muydu? Hayır, çünkü Woodward benim yanıtlarımın iyi ve uygun yanıtlar olduğunu biliyordu. Sakin olun, panik yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ise söz konusu röportajın ortaya çıkmasının ardından CNN'de yaptığı açıklamada, Trump'a sert çıktı.

Trump'ın "virüs, mevsimsel gripten daha kötü değil" açıklamaları yaptığı dönemde, perde arkasında Woodward'a virüs endişelerini anlatmasını "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek, "Trump bunu piyasaların düşmemesi için yaptı, böylece zengin arkadaşları zarara uğramayacaktı." dedi.

Biden, Trump'ın virüsün tehlikelerini bilmesine rağmen hiçbir şey yapmadığını savunarak, "Bu yaptığı neredeyse suç sayılacak bir eylem." görüşünü paylaştı.

WOODWARD'IN KİTABI

Washington Post gazetesi, dün, Woodward'ın 15 Eylül'de piyasaya çıkacak kitabından bazı bölümleri yayımlamış ve Trump'ın mart ayındaki röportajında sarf ettiği sözler ülke gündemine oturmuştu.

Trump'ın söz konusu röportajındaki, "Virüsü önemsiz gibi göstermek istiyoruz, panik yaratmak istemiyorum." sözleri dikkati çekmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi." sözleriyle iddiaları reddetmişti.

Öte yandan Trump, McEnany'den birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu." ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER