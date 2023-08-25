ABD'de tropikal fırtına nedeniyle Detroit'teki havalimanına giden tünelleri su bastı
Kaynak: AA
ABD'de Hilary tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle Michigan eyaletindeki Detroit Metropolitan Havalimanı'na giden tünelleri su bastı, havalimanı terminali geçici olarak kapatıldı.
Yetkililer, Michigan eyaletinin güneydoğusunun, metrekare başına yaklaşık 12,7 kilogramdan fazla yağış aldığını bildirdi.
Hilary tropikal fırtınasının yol açtığı olumsuz hava koşulları, Detroit Metropolitan Havalimanı'na giden yolların sel suyuyla dolmasına neden oldu.
Yetkililer, havalimanındaki McNamara Terminali'nin geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Gece boyu devam eden fırtınalar Detroit başta olmak üzere Michigan eyaletinin birçok bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtı.
Yağışlar Ohio'da da etkili oldu
Ohio eyaletinin bazı bölgelerinde yağışlar metrekare başına yaklaşık 20 kilogramı buldu, rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaştı.
Şiddetli yağış sebebiyle otoyollar su altında kaldı.
Yetkililer selde araçlarında mahsur kalan kişileri kurtardı.
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