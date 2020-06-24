ABD'de Temyiz Mahkemesi Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti

Mahkeme, FBI'ın Flynn'i "yalan söylemeye" zorladığı iddialarının ardından, Adalet Bakanlığının Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik talebine ilişkin hükmünü açıkladı.

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, 1'e karşı 2 yargıcın onayladığı kararla, davanın görüldüğü Washington DC Bölge Mahkemesine Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi gerektiği yönünde hüküm bildirdi.

Karar metninde ayrıca, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan'ın, Adalet Bakanlığının Flynn'in davasının düşürülmesi talebini onaylamayı reddederek dosyayla ilgilenmesi için emekli bir yargıç olan John Gleeson'ı görevlendirmesi de eleştirildi. Sullivan'ın bu hareketiyle görevinin sınırlarını aştığı ve davayı bir an önce düşürmesi gerektiği belirtildi.

TRUMP: MUHTEŞEM

Öte yandan, son dönemde yaptığı açıklamalarda Flynn'in suçsuz olduğunu belirten ve Rusya soruşturmasını "Cadı Avı" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme kararının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "Muhteşem. Temyiz Mahkemesi, General Michael Flynn'e yönelik davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığının talebini yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

FLYNN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.