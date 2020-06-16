  • BIST
    111486
  • Dolar
    6,8351
  • Euro
    7,7266
  • Altın
    378,1530
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakala ...
Fatih Terim'den flaş Muslera açıklaması: Muslera bizim için...
Yargıtay eski Akdeniz Bölge Komutanı Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını on ...
CHP'li belediye kenti çöp dağına çevirdi! AK Partili isim isyan etti
AB'den Apple firmasına soruşturma
NATO savunma bakanları sanal ortamda bir araya gelecek
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Irkçılık öldürüyor
Ilhan Omar'ın babası Kovid-19'dan öldü
Tavan fiyat uygulaması uçak biletiyle yarışan otobüs bilet fiyatlarını aşağı çekti
Türkiye genelinde radarla hız denetimi
Alman devi Lufthansa, 22 bin çalışanı işten çıkaracak
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'de 612 bin kişi işsiz kaldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bini geçti
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı... Bakan Soylu'dan 'Aslan' ...
Enerjide ilk küresel iflas
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması! Koronavirüse yakalanan öğrenci sınava girebilecek mi?
Kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
Adana'da pes dedirten olay... İntihar girişimini izleyenler canlı yayın bile yaptı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
BMW'den flaş karar... Üretimi tamamen durdurdu
Ünlü isim Rihanna, kirası 415 bin dolarlık ev kiraladı
16 Haziran 2020 Salı 13:51:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 13:51:00

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası Kovid-19'dan öldü

ABONE OL

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar'ın babası Nur Omar Mohamed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Omar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, babasının "Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle" yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Temsilciler Meclisinde Minnesota'yı temsil eden Demokrat Partili Omar, "Babam Nur Omar Mohamed'i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum. Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır." ifadelerini kullandı.

Somali göçmeni bir ailenin çocuğu olan Omar, 1995 yılında babasıyla birlikte ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ABD'ye iltica etmişti.

Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilerek ABD Kongresinde yer alan ilk Müslüman kadın vekiller olmuştu.

ABD'de bugüne dek 2 milyon 182 bin 951 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 118 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER