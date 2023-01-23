ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı

Boston Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak'ta Boston'daki parkta bulunan anıtı sprey boya ile tahrif eden 23 yaşındaki Dowell'in tutuklandığı aktarıldı.

Dowell'in anıta "Polissiz Şehir" ve polislerle ilgili hakaret içeren ifadeler yazdığı belirtilen açıklamada, Dowell'in tutuklanması sırasında 20 kadar protestocunun polis ekiplerinin çevresini sardığı ve bu sırada bir polisin yüzünden darbe alarak burnu ve ağzının kanadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Dowell'in tehlikeli silahlarla saldırmak ve özel mülke zarar vermek gerekçesiyle tutuklandığı ve Boston Belediye Mahkemesinde yargılanmasının beklendiği kaydedildi.

Massachusetts Eyalet Temsilcisi Clark da konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece kızım, Boston'da tutuklandı. Riley'i çok seviyorum ve bu dönem ebeveynliğin neşe ve acıyı birlikte içeren döngüsünde oldukça zor bir süreç. Hukuki çerçevede değerlendirilecek yasal sürece güveniyorum."

Clark, 2021'de Dowell'in "kendisini herhangi bir cinsiyete ait hissetmeyen" bir birey olduğunu söylemişti. Dowell'ın, bu nedenle Riley ismini kullanmayı tercih ettiği belirtiliyor.