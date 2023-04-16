VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dereye düşen kızını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti
Milli judoculardan Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 4 madalya
Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü belli olacak
Malatya'da depremlerde ağır hasar gören 4 katlı bina kısmen çöktü
ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı
16 Nisan 2023 Pazar 00:11:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 00:11:00

ABD'de tehlikeli madde taşıyan bir tren daha raydan çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Maine eyaletinde tehlikeli madde taşıyan bir tren raydan çıktı.

Rockwood İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, Maine eyaletinin kırsalındaki Rockwood kasabasında tehlikeli madde taşıyan bir trenin raydan çıktığı duyuruldu.

Hadiseye ilişkin yayımlanan fotoğrafta kaza nedeniyle raydan çıkan vagonların alev aldığı görülürken, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'DE ARTAN TREN KAZALARI

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu, 3 Şubat'ta raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal maddeler etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kaza, kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmezken, aynı şirkete ait başka bir yük treni de bir ay sonra Ohio'nun Springfield kentinde yine kaza yapmıştı. 20 vagonun raydan çıktığı 4 Mart'taki ikinci kazada, ölen veya yaralanan olmazken, tehlikeli madde sızıntısının da yaşanmadığı bildirilmiş, sadece tedbir amaçlı çevre sakinlerine güvenli alanda bulunmaları tavsiye edilmişti.

Minnesota eyaletinde ise 30 Mart'ta etanol taşıyan trenin raydan çıkarak alev alması üzerine bölgedeki 800 kişi tahliye edilmişti. 3 Nisan'da ise Montana eyaletinde 25 vagonun raydan çıktığı tren kazası meydana gelmişti.

ABD'deki Federal yetkililer ve Kongre üyeleri, başta Ohio ve Minnesota'daki tehlikeli kimyasallar taşıyan tren kazalarının ardından yaşanan çevre felaketleri nedeniyle tren işletmecilerini daha fazla güvenlik önlemleri almaya çağırıyor.

Federal kayıtlara göre, ABD'de her yıl 1000'in üzerinde tren kazası yaşanıyor.

Etiketler : Kaza Minnesota eyaleti ABD
Eski dostlar buluştu

Eski dostlar buluştu
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Albümü tamamlandı

Albümü tamamlandı
Buray enerjisi

Buray enerjisi
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Kendime karşı acımasızım

Kendime karşı acımasızım
Aşkını cama yazdı

Aşkını cama yazdı
Kamera arkasına geçti

Kamera arkasına geçti
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX