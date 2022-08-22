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22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:50:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:50:00

ABD'de şüpheliye şiddet uygulayan polisler görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: AA

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ABD'nin Arkansas eyaletinde bir şüpheliyi yere yatırıp darp eden 3 polisten 2'sinin görevden uzaklaştırıldığı diğerinin ise idari izne çıkarıldığı duyuruldu.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crawford County'e bağlı Mulberry kentinde 3 polis memurunun gözaltına aldıkları bir şüpheliye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Videoda polislerin bir marketin önünde yere yatırdıkları 27 yaşındaki Randall Worcester'ın üstüne çullanarak defalarca başını yumrukladığı ve tekme attığı görüldü.

Eyalet polisi açıklamasına göre bir market çalışanını tehdit eden Worcester, kendisine müdahale eden polislerden birini yere itti ve başını yumrukladı.

Olayın ardından polisin Worcester'ı darp ettiği öğrenildi.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Crawford County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şüpheliyi darp eden iki şerif yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı, Mulberry şehri polis departmanına bağlı olan diğer polis memurunun ise idari izne çıkarıldığı aktarıldı.

Arkansas eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 3 polis hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Şüpheli Randall Worcester'ın ise gözaltına alındığı ve çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Worcester'ın, tehdit, tutuklamaya direnme ve farklı saldırı suçlamalarından yargılanması bekleniyor.

Etiketler : Crawford County Randall Worcester ABD
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