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27 Aralık 2022 Salı 18:24:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:24:00

ABD'de konut fiyat artışı 2 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: AA

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ABD'de S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak Ekim 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ekim ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, eylülde yıllık bazda yüzde 10,7'lik artış kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi ekimde aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 arttı. Piyasa beklentilerin üzerinde gerçekleşen endeksin, bu dönemde yüzde 8,2 artması bekleniyordu. Ekim 2020'den bu yana en düşük artışı kaydeden endeks, eylülde yüzde 10,4 artmıştı.

Endeks ekimde aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde aylık yüzde 1,1 azalması yönündeydi. Endeks, eylülde de aylık yüzde 1,3 azalmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 21 ile Miami, yüzde 20,5 ile Tampa ve yüzde 15 ile Charlotte oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının ekimde art arda dördüncü kez düştüğünü belirtti.

ABD Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının konut fiyatları için "ters rüzgar" oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Lazzara, zorlu bir makroekonomik ortama dair devam eden beklentiler göz önüne alındığında konut fiyatlarının zayıflamaya devam edebileceğini aktardı.

Etiketler : konut fiyat endeksi ABD Merkez en düşük seviye
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