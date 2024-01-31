ABD'de şoke eden olay... Babasının kesik başını paylaştı

ABD'de şoke eden olay... Babasının kesik başını paylaştı

ABD'de 33 yaşındaki Justin Mohn'un sosyal medyada paylaştığı videoda eliyle tuttuğu gövdesinden ayrılmış başın babasına ait olduğu iddia edildi.

Yerel yayın yapan Fox 29 kanalının haberine göre, Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Mohn, sosyal medyada içerisinde kesik baş bulunan plastik torbayı kameraya gösterdiği bir video paylaştı.

Videonun paylaşılmasının ardından polis ekipleri, Middletown bölgesindeki eve operasyon düzenledi.

Evde başı olmayan bir ceset bulan polis ekipleri, Mohn'u evinden uzakta bir araçta gözaltına aldı.

Polis, cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Mohn, paylaştığı videoda, babasının kesilmiş başını göstererek hükümet yetkililerini öldürme çağrısı yapıyor.

