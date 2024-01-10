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ABD'de skandalların ardı arkası kesilmiyor
10 Ocak 2024 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 09:51:00

ABD'de skandalların ardı arkası kesilmiyor... Sinagogun altında tüneller çıktı

Kaynak: IHA

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New York'ta bir sinagogda gizli tünel olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altından gizli tünel çıktı. Yasa dışı bir şekilde kazılan tüneli kapatmaya gelen işçiler ve polis ekiplerine Yahudiler tepki gösterdi. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinin Crown Heights semtindeki bir sinagogun altında yasa dışı bir şekilde tünel kazıldığı ortaya çıktı. Tünelleri betonla kapatmak için sinagoga inşaat ve polis ekibi gönderildi. Ancak işçiler ve polisler, genç Ortodoks Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. Tünellerin doldurulmasını önlemek isteyen Yahudiler, inşaat ekiplerine ve polislere karşı direnince tansiyon yükseldi. New York polisi çıkan olaylarda 10 Yahudiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz ay keşfedilen tünellerin niçin kazıldığı henüz bilinmiyor.

Etiketler : abd sinagog tünel epstein
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