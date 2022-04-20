ABD'de siyahi gence ilişkin adli tıp rapor açıklandı

Ailesi ve avukatının da bulunduğu basın toplantısında incelemeyi gerçekleştiren Dr. Werner Spitz, Lyoya'nın yüzü yere dönük iken kafasının arka tarafına dayanmış silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini aktardı.

Spitz, elinde tuttuğu kafatası örneğinde kurşunun girdiği yeri göstererek "Bu genç adamı güçlü bir kurşunun öldürdüğü konusunda hiçbir şüphe yok" ifadesini kullandı.

Toplantıda söz alan avukat Ben Crump, Lyoya'nın ailesinin çocuklarının infaz şeklinde öldürüldüğüne inandıklarını, bunun bilimsel olarak da teyit edildiğini söyledi.

Resmi adlı tip raporunun, eyalet polisince yürütülen soruşturma sonucunda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da gerçekleşen olayda, bir polisin, 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği belirtilen Patrick Lyoya isimli siyahi genci vurduğu görüntü ortaya çıkmıştı.

Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, trafik çevirmesinde yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki Lyoya'yı yere yatırdıktan sonra direnmesi üzerine kafasına silah dayayarak başından vurduğu görülmüştü.

POLİSİN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterilirken eyalette protesto gösterileri düzenlenmişti.

Polis şefi Eric Winstrom, Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirtmiş ancak suç duyusunda bulunulmadığı sürece kimliğinin açıklanmayacağını aktarmıştı.