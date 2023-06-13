ABD'de silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ABD'de Colorado eyaletinin Denver kentinde silahlı saldırı sonucu 9 kişi yaralandı.
Dün gerçekleştirilen bir basketbol müsabakasının yapıldığı Ball Arena yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi.
Polis yetkilileri, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerel saatle 12.30'da gerçekleşen saldırıda yaralanan 9 kişiden 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olayın müsabaka kutlamalarıyla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.
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