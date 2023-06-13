VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'de fırtınaya karşı tenteye tutunan insanlar havaya uçtu
"Azerbaycan Silahlı Kuvvetleriyle işbirliğimiz artacak"
5 ilde MASAK destekli uyuşturucu operasyonu
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
Ebru Kain: Sosyal sorumluluk benim için bir misyon
ABD enflasyon rakamları açıklandı
13 Haziran 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 14:15:00

ABD'de silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Colorado eyaletinin Denver kentinde silahlı saldırı sonucu 9 kişi yaralandı.

Dün gerçekleştirilen bir basketbol müsabakasının yapıldığı Ball Arena yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi.

Polis yetkilileri, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerel saatle 12.30'da gerçekleşen saldırıda yaralanan 9 kişiden 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayın müsabaka kutlamalarıyla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.

Etiketler : abd silahlı saldırı denver
Final kutlaması

Final kutlaması
Yazı çalışarak geçirecek

Yazı çalışarak geçirecek
Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım

Sitare Akbaş: Edebiyat büyük aşkım
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Süper hazırlık

Süper hazırlık
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
‘Eyvah' Zeynep

‘Eyvah' Zeynep

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX