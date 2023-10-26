ABD'de silahlı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Birçok emniyet kaynağından bildirilen haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletine bağlı Lewiston kentinde bir saldırgan, elindeki makineli tüfekle etrafa defalarca ateş açtı.

CNN'de yer alan habere göre, düzenlenen silahlı saldırıda en az 22 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Maina eyaleti polisinin silahlı saldırıyla bağlantısını tespit ettiği aracın şüpheliye ait olduğunu ortaya çıktı.

Erkek saldırganın olay anındaki görüntüleri de paylaşıldı. Kent sakinleri, saldırgana benzer bir şahıs gördüklerinde ihbarda bulunmaları konusunda uyarıldı.