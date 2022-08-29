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29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:45:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:46:00

ABD'de seçmenler Trump'ı aday görmek istiyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u eski Başkan Donald Trump'ı tekrar aday olarak görmek istediklerini tercih etti.

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'unun 2024'teki başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'ı aday görmek istediğini ortaya koydu.

AA'dan aktarılan bilgilere göre, USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Etiketler : Donald Trump seçim Joe Biden
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