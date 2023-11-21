VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı
Bakan Bak: KYK yurtlarındaki asansörlere karekod uygulaması getiriyoruz
Hizbullah, İsrail askerlerine saldırı düzenledi
İşgalci İsrail esirleri gözden çıkardı... Kitlesel Hannibal Protokolü uygulandı
İşgalci İsrail'den mülteci kampına hava saldırısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mühimmat bulundu
21 Kasım 2023 Salı 10:57:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 10:57:00

ABD'de savaş uçağı pistten çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hawaii'de pistten çıkan savaş uçağının koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise uçakta yaralanan 9 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki askeri üssünde pistten çıkan savaş uçağının yakındaki koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Honolulu İtfaiye Dairesi sözcüsü Malcolm K. Medrano, yerel saatle 14.00 civarında Hawaii'deki bir deniz üssünde askeri uçağın Kaneohe Koyu'na düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.

Askeri yetkililer, P-8A savaş uçağının Hawaii'deki deniz üssündeki pistten çıkma sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ise uçakta yaralanan 9 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı belirtiliyor.

Etiketler : abd savaş uçağı pist
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX