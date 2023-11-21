ABD'de savaş uçağı pistten çıktı
Kaynak: AA
Hawaii'de pistten çıkan savaş uçağının koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise uçakta yaralanan 9 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki askeri üssünde pistten çıkan savaş uçağının yakındaki koya düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Honolulu İtfaiye Dairesi sözcüsü Malcolm K. Medrano, yerel saatle 14.00 civarında Hawaii'deki bir deniz üssünde askeri uçağın Kaneohe Koyu'na düştüğü ihbarını aldıklarını açıkladı.
Askeri yetkililer, P-8A savaş uçağının Hawaii'deki deniz üssündeki pistten çıkma sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ise uçakta yaralanan 9 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.
Bölgedeki hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı belirtiliyor.
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