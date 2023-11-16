ABD'de sanayi üretimi düştü

ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, eylülde yüzde 0,1 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa Beklentileri, imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, eylülde yüzde 0,2 artmıştı.

Bu dönemde yaşanan düşüşün büyük bir kısmı, ülkedeki bazı büyük otomobil üreticilerindeki grevler nedeniyle motorlu taşıt ve parça üretimindeki yüzde 10'luk azalıştan kaynaklandı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,6 puan azalışla yüzde 78,9 oldu.

Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranının yüzde 79,4 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, eylülde yüzde 79,5 olarak kayıtlara geçmişti.