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ABD'de Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılı dolayısıyla gösteriler yapıldı
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26 Şubat 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 10:00:00

ABD'de Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılı dolayısıyla gösteriler yapıldı

Kaynak: AA

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Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılı dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de ve San Francisco'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenledi.

Washington'daki Lincoln Anıtı önünde toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde Ukrayna bayrakları ve Rusya'yı kınayan pankartlarla savaşı protesto etti.

Gösteriye katılan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi Samantha Power burada yaptığı konuşmada, ABD olarak Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

Power, "Ukrayna'ya tekrar söylüyorum; kazanıyorsunuz. Sadece topraklarınızı değil en temel hak olan kendi kaderinizi belirleme hakkını kazanıyorsunuz. ABD, sonuna kadar her zaman yanınızda olacaktır." ifadelerini kullandı.

California eyaletinin San Francisco kentindeki Feribot binası önünde çoğunluğu Ukraynalı ve İranlılardan oluşan onlarca kişi de Ukrayna ile dayanışma gösterisi için bir araya geldi.

Gösteride Ukrayna bayraklarının yanı sıra savaş karşıtı ve Ukrayna'ya destek talep eden dövizlere de yer verildi.

Etiketler : rusya abd savaş

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