VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli Malatya'da konuşma yapıyor
ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
Prens Harry İngiltere'de polis koruması için ödeme yapmasını engelleyen karara itiraz edemeyecek
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
23 Mayıs 2023 Salı 15:06:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 15:06:00

ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Colorado eyaletinde ruhsal sağlık sorunları yaşayan gencin şerif yardımcısı tarafından öldürülmesine ilişkin davada ailesine 19 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

22 yaşında hayatını kaybeden Christian Glass'ın ailesi, söz konusu davada eyalet ve yerel makamlarla 19 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda uzlaşıldığını duyurdu.

Aile, uzlaşma kapsamında polislerin benzeri olaylara müdahale eğitimlerinin geliştirilmesi şartının da yer aldığını kaydetti.

Ailenin avukatı Siddhartha H. Rathod, olay yerindeki 7 polisin sadece konuşarak can kaybının önüne geçebileceğini ve polisleri bu tür iletişim kurmada cesaretlendirmek istediklerini belirtti.

Rathod, Glass davasındaki 19 milyon dolarlık tazminatın Colorado eyaletinde bu zamana kadar elde edilen en yüksek meblağlı uzlaşma olduğuna işaret etti.

Glass, Clear Creek içesindeki dağlık alanda 2022'de aracıyla mahsur kalmış ve polisten yardım istemişti.

Yardım çağrılarında Glass'ın, birisi tarafından takip edildiği gibi halüsinasyon gördüğüne ve ruhsal sorun yaşadığına işaret edebilecek ifadeler kullandığına dikkat çekilmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracından çıkmasını istedikleri ancak ikna edemedikleri Glass'a camı kırıp önce biber gazı ardından da elektroşok tabancasıyla müdahale etmişti.

Glass'ın da bıçak çekmesi üzerine Clear Creek Şerif Yardımcısı Andrew Buen, 22 yaşındaki genci öldürmüştü.

Aile de polisi, Glass'ı psikolojik durumunu değerlendirmeden olaya müdahale ederek ölümüne yol açmakla suçlamıştı.

Tahkikat heyeti de Şerif Yardımcısı Buen ve amiri Çavuş Kyle Gould'u, herhangi bir tehlikeye yol açacağına dair belirti olmamasına karşın "gerilimi tırmandırarak" Glass'ın ölümüne yol açmaktan suçlu bulmuştu.

Etiketler : Christian Glass Clear Creek Şerif Yardımcısı Buen amiri Çavuş Kyle Gould
"Evde benim sözüm geçer"

"Evde benim sözüm geçer"
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Anne-kız buluşması

Anne-kız buluşması
Romantik tatil

Romantik tatil
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Klipten evlilik mesajı

Klipten evlilik mesajı
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX