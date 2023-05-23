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23 Mayıs 2023 Salı 12:39:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:39:00

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat ödendi

Kaynak: AA

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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Sparks ilçesinde polis tarafından öldürülen 18 yaşındaki siyahi gencin ailesine 2 milyon dolar tazminat ödendiği bildirildi.

Ailenin avukatı Terri Keyser-Cooper, Miciah Lee'nin öldürülmesine ilişkin davada, Sparks ilçesinin sigorta şirketinin 2 milyon dolarlık tazminatın son taksitini de ödediğini açıkladı.

Keyser-Cooper, Lee'nin herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı ve cinayet işlendiği dönemde herhangi bir suçtan aranmadığını belirtti.

Avukat Keyser-Cooper, Lee'nin aracında silahının bacaklarının arasında bulunduğu ve elleri açıkça görüldüğü halde 5 kurşunun hedefi olduğunu ifade etti.

2 milyon dolarlık tazminatın yanı sıra, Sparks ilçesi yönetiminin polislere 40 saatlik krize müdahale eğitimi vermeyi taahhüt ettiğini vurgulayan Keyser-Cooper, ayrıca polislere güç kullanımı, intihar vakasına müdahale ve psikolojik sorunlularla iletişim eğitimlerinin verilmesinin de uzlaşmadaki maddeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Keyser-Cooper, Lee'nin uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu ve uyuşturucu madde kullandığını ancak olaya müdahale eden polis ekiplerinin ise bu tür vakalara müdahalede yeterli eğitimi olmadığını iddia etti.

Sparks ilçesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uzlaşma sonucunda olayın tüm taraflar açısından kapanmasının umut edildiği kaydedildi.

Lee'nin annesi ise "bu şekilde bir olayın tekrar yaşanmaması için Sparks'taki polis memurlarını daha fazla eğiteceğine dair ilçe yönetiminden dönüşler aldığına" işaret etti.

Aile, "Sparks'taki polis kültüründen" kaynaklanan gerekçesiz bir cinayet olduğu ve Lee'nin öldürülmesi olayına müdahale eden polislerin bu tür vakalara müdahalede yeterli eğitimi olmadığı iddiasıyla dava açmıştı.

Eski Sparks Şefi Peter Krall ise mahkemeye verdiği ifadesinde "polislerin olaya nasıl müdahale etmesi gerektiğini bildiği ve eğitimlerine uygun şekilde hareket etmemelerinin hata olduğunu" ifade etmişti.

Etiketler : Terri Keyser-Cooper "Sparks Keyser-Cooper Eski Sparks Şefi Peter Krall
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