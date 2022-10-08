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08 Ekim 2022 Cumartesi 22:21:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 22:21:00

ABD'de polis bir genci arabadan inmediği için vurdu

Kaynak: AA

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ABD'nin Teksas eyaletinde polis memuru, otoparktaki aracında hamburger yiyen genci, dışarı çıkması talimata uymaması üzerine silahıyla vurarak yaraladı.

ABD'nin San Antonio şehrinde gece yarısı yaşanan olayda polis memuru James Brennand, park halindeki aracında hamburger yiyen Eric Cantu'nun arabasından inmesini istedi.

Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan Brennand, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gitti, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istedi ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açt..

POLİS GÖREVDEN ATILDI

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü.

Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisi devam ediyor.

Etiketler : ABD Polis polis memuru
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