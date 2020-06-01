ABD'de polis basını hedef aldı, TRT World muhabiri yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından ABD'de başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

ABD polisinin protestoculara sert müdahalesinden basın da nasibini aldı.

TRT World muhabiri atılan plastik mermi ile yaralandı.

ABD polisinin saldırısına maruz kalan TRT World muhabiri Sally Ayhan, yaşananları TRT Haber'e anlattı:

ABD'de polis basını hedef aldı, TRT World muhabiri atılan plastik mermi ile yaralandı. ABD polisinin saldırısına maruz kalan @trtworld muhabiri Sally Ayhan, yaşananları @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/WdhWTm5XRB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2020

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD’deki protestolarla ilgili Minneapolis, New York ve Washington DC başta olmak üzere sıcak bölgelerden yaptığımız yayınlar

TRT World’de yoğun bir şekilde devam ediyor. George Floyd protestolarının ortasında korkusuzca görev yapan TRT World ekibimizde plastik mermi ve gaz fişeği ile yaralanan arkadaşlarımız oldu. Sahada büyük özveri ile görev yapan çalışma arkadaşlarıma bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.