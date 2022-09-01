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01 Eylül 2022 Perşembe 11:16:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 11:16:00

ABD'de ortalama yaşam süresi düştü

Kaynak: AA

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ABD'de ortalama yaşam süresinin, Kovid-19 salgını nedeniyle düşüşünü sürdürerek 1996'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediği açıklandı.

BBC'nin haberine göre, ABD'de resmi rakamlar, ortalama yaşam süresinin 2019'dan bu yana 79'dan 76,1'e gerilediğini ortaya koydu. ABD'de ortalama yaşam süresinin 1996 yılında 76,1 olduğu hatırlatıldı.

İstatistikler, 2020 ve 2021 yılları arasında Kovid-19 salgınının, ortalama yaşam süresindeki düşüşün yüzde 50'sini, 2019 ve 2020 yılları arasında düşüşün ise yüzde 74'ünü oluşturduğuna işaret etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ortalama yaşam süresinin düşmesinde Kovid-19 salgınının en önemli faktör olduğuna işaret ederken kalp hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, sirozdan ve intiharlar kaynaklı gerçekleşen ölümlerin de düşüşte önemli etkisi olduğunu açıkladı.

ABD'deki ortalama yaşam süresindeki düşüşün, özellikle yerli Amerikalılar ve Alaska yerlileri arasında belirgin olduğu vurgulanırken 2019'dan beri bu grupta ortalama yaşam süresinin 6,6 yıl düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, erkekler ve kadınlar arasındaki ortalama yaşam süresinin farklılığına da işaret eden CDC istatistikleri, erkekler için ortalama yaşam süresinin 2021'de yaklaşık bir yıl düşerek 73,2'ye, kadınların ortalama yaşam süresinin de 10 ay azalarak 79,1'e gerilediğine dikkati çekti.

Etiketler : ABD 2020 ve 2021 CDC istatistikleri
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