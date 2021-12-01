ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir okul silahlı saldırıya sahne oldu.

Oxford Lisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 öğrenci öldü, biri öğretmen 6 kişi yaralandı.

İkinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan ise gözaltına alındı ve bir tabanca ele geçirildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda polis ve SWAT ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bilgi verilmedi.