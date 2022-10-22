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22 Ekim 2022 Cumartesi 00:57:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 00:57:00

ABD'de öğrenci kredi borcu affına 22 milyon başvuru yapıldı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, öğrenci kredi borcu affı için bir haftadan daha az bir sürede 22 milyona yakın başvuru yapıldığını söyledi.

Biden, Delaware eyaletinin Dover kentindeki Delaware Eyalet Üniversitesi'nde öğrenci kredi borcu affına ilişkin konuştu.

Öğrenci kredi borcu affının milyonlarca aileyi rahatlatacağını belirten Biden, 15 Ekim'de resmen açtıkları başvuru sitesinde şu ana kadar yapılan kayıt sayısının 22 milyona yakın olduğunu dile getirdi.

"Çevrim içi başvurular 5 dakikadan daha az zaman alıyor." diyerek aftan yararlanmak isteyen öğrencilere bir an önce müracaatlarını tamamlama çağrısında bulunan Biden, yaklaşık 40 milyon Amerikalının uygulamadan yararlanabileceğini ifade etti.

AFFA KARŞI ÇIKAN CUMHURİYETÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Biden, öğrenci kredi borcu affına karşı çıkan Kongre'deki Cumhuriyetçi partilileri eleştirerek "Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve valiler, kendi seçmenleri dahil bu yardımdan faydalanmak isteyen herkese karşı çıkmak için ellerinde geleni yapıyor." dedi.

Kovid-19 salgını döneminde birçok Cumhuriyetçinin devlet yardımlarından faydalandığına işaret eden Biden, öğrenci kredi borcu affına karşı çıkan Cumhuriyetçilerden Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene'in eşinin 180 bin dolar, Florida temsilcisi Vern Buchanan'ın da 2 milyon 300 bin dolar yardım aldığını açıkladı.

ÖĞRENCİ KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ

Biden, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.

Resmi Twitter hesabından planı paylaşan Biden, "Seçim kampanyasında verdiğim sözü tutarak Ocak 2023'te öğrenci kredisi geri ödemeleri başlayacak orta sınıftakilere bir nefes aralığı veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Plan doğrultusunda, geliri yıllık 125 bin doların altında olan kişilerin borçlarının 10 bin dolarlık kısmına af gelirken, düşük gelirlilere verilen "Pell Grants" isimli krediyi alan ve şu anda yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borcunda da 20 bin dolar af uygulanacak.

Borçlular, Ocak 2023'te kredi geri ödemelerine başlayacak.

Etiketler : Joe Biden ABD Başkanı Kovid-19
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