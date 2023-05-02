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02 Mayıs 2023 Salı 13:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 13:00:00

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı, Beyaz Saray'daki Ramazan Bayramı resepsiyonuna alınmadı

Kaynak: AA

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ABD Gizli Servisi, New Jersey eyaletinde Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin vermedi.

Hayrullah, yaptığı açıklamada, resepsiyona gelmeden kısa süre önce Beyaz Saray'dan, Gizli Servis'in etkinliğe katılmasına izin vermediğini dolayısıyla resepsiyona katılamayacağını belirten telefon aldığını söyledi.

Beyaz Saray'ın, Gizli Servis'in bu kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadığını aktaran Hayrullah, "hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) aralarında Müslümanların da bulunduğu 1 milyondan fazla kişiyi dahil ettiği "terör izleme listesi"ne atıfta bulunan Hayrullah, "Bu bir etkinliğe katılamama meselesi değil, asıl mesele arkasındaki neden. Kimliğim yüzünden beni hedef alan bir liste var. ABD'deki en yüksek makamın bu tür profillemelerle uğraşmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hayrullah, haberi aldıktan sonra ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New Jersey Ofisine durumu hakkında bilgi verdiğini belirtti.

CAIR: KABUL EDİLEMEZ VE AŞAĞILAYICI

Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, Hayrullah'ın Beyaz Saray'a girişine izin verilmediğini doğruladı.

CAIR'in New Jersey Ofisi Başkanı Selaedin Maksut, Beyaz Saray'ın bu hareketini "kabul edilemez ve aşağılayıcı" olarak niteledi.

Maksut, "Bu tür olaylar, Belediye Başkanı olan Hayrullah gibi yüksek profilli ve saygın Müslüman-Amerikalı kişilerin başına geliyorsa, akla şu soru geliyor; bir belediye başkanının nüfuzuna ve görünürlüğüne sahip olmayan Müslümanlara ne oluyor?" dedi.

Hükümeti, "terör izleme listesi" uygulamasına son vermeye çağıran Maksut, listede "Hayrullah" adında ve aynı doğum tarihli bir kişinin de olduğunu ileri sürdü.

NEW JERSEY EYALETİNİN ÖNDE GELEN SEÇİLMİŞ MÜSLÜMAN YETKİLİLERİNDEN BİRİ

Suriye'den 1980'de ABD'ye göç eden ve eski bir eğitimci olan 47 yaşındaki Hayrullah, 2006'dan bu yana Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapıyor ve "New Jersey eyaletinin önde gelen seçilmiş Müslüman yetkililerinden biri" olarak biliniyor.

Hayrullah, 2019'da tatil dönüşü New York Havalimanı'nda Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlilerince yanında 1 ila 10 yaşındaki 4 çocuğu ve eşi ile Müslüman kimliğinden dolayı bir odaya çekilerek 3 saat sorgulanmıştı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, "İslamofobi dahil nefretin her türüne karşı koymaya kararlı olduklarını ve bunun yönetimi için bir öncelik" olduğunu vurgulamıştı.

Etiketler : abd gizli servisi beyaz saray müslüman belediye başkanı ramazan bayramı resepsiyon
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