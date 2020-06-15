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15 Haziran 2020 Pazartesi 23:36:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 23:36:00

ABD'de 'milli gurur duygusu' azalıyor

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan ankette, Amerikalıların ülkeleri ile gurur duyma oranı 20 yılda yüzde 87'den yüzde 63'e düştü.

Gallup tarafından yapılan ankete göre, Amerikalıların ülkeleri ile gurur duyma oranı 2001’den bu yana geriledi.

Ankette, 2001’de Amerikalıların yüzde 87’sinin ülkeleri ile "aşırı derecede gurur" duyduğuna dikkat çekilirken, bu oranın 2020’de yüzde 63 seviyesine indiğine vurgu yapıldı.

Siyasi partilerin seçmenlerine göre ankette milli gurur oranları farklılık gösterdi.

Ankette, "ülkesi ile aşırı derece gurur duyan" Cumhuriyetçilerin oranı yüzde 67, Demokratların oranı ise yüzde 24 çıktı.

Ülkesi ile övünen Demokratların oranının geçen yıl yapılan anket ile aynı olduğu kaydedildi.

Cumhuriyetçilerde ise "milli gurur"un geçen yıla kıyasla son ankette 11 puan düştüğünün altı çizildi.

EN DÜŞÜK ORAN BEYAZ OLMAYAN AMERİKALILARDA

Amerikalıların ülkeleri ile övünme oranları cinsiyet ve etnik gruplara göre de çeşitlilik gösterdi.

Amerikalı erkeklerin yüzde 50’si vatanı ile ilgili "aşırı derecede gurur" duyduğunu söylerken, kadınlarda bu oran yüzde 34 olarak belirlendi.

Yine beyaz Amerikalıların yüzde 49’u ülkesi ile gurur duyduğunu belirtirken, beyaz olmayan Amerikalılarda ise bu oran yüzde 24’e düştü.

Uzmanlar, "milli gurur duygusu"ndaki düşüşte, Kovid-19 salgını ile başlayan sağlık krizi, ekonomik sorunlar ve siyahilere yönelik şiddetin etkili olabileceğini değerlendirdi.

50 eyaletten 1000’den fazla kişinin katıldığı anket, 28 Mayıs-4 Haziran arasında gerçekleştirildi.

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