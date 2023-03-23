ABD'de lisedeki 2 çalışanı yaralayan zanlı ölü bulundu

ABD'de Park County Bölge Şerifi Tom McGraw, Denver'in yaklaşık 80 kilometre güney batısında ormanlık alanda zanlının aracının yanında cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

McGraw, bulunan kişinin kimliğinin Doğu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Auston Lyle olarak belirlendiğini kaydetti.

Lyle'nin ölüm sebebinin, adlı tıp incelemesinden sonra açıklanacağı ifade edildi.

Olay

Denver Polis Şefi Ron Thomas, dün, şehirdeki Doğu Lisesi'nde bir erkek öğrencinin, sabah 2 okul personelini silahla yaralayarak kaçtığını belirtmişti.

Thomas, şüpheli öğrencinin okul güvenlik planı kapsamında her sabah üstünün arandığını, yine dünkü arama sırasında üstünden çıkan silahla kendisini arayan 2 okul çalışanını hedef aldığını açıklamıştı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin stabil olduğu kaydedilmişti.