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20 Ekim 2022 Perşembe 00:41:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 00:41:00

ABD'de kuş gribi vakaları 2015'ten sonra en yüksek seviyede

Kaynak: AA

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ABD'de tespit edilen kuş gribi vaka sayıları, 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken salgının sadece kümes hayvanlarında değil yaban kuşlarında da yaygın olarak görüldüğü tespit edildi.

ABD Ulusal Yaban Hayatı Sağlığı Merkezinin (NWCH) son raporuna göre, H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi salgınında bu yıl rekor sayıda tavuk ve hindi telef olurken hastalık çiftlik hayvanlarından sonra çok sayıda yabani kuşta da görüldü.

NWCH raporunda, "H5N1 virüsünün Kuzey Amerika'daki ilk tespiti Aralık 2021'de Kanada'nın Newfoundland ve Labrador kentinde gerçekleşmiş, daha sonra, hem Kanada hem ABD'deki yabani kuşlarda, ev ve ticari tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında ve vahşi memelilerde tespit edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Raporda, kuş gribinin yayılması ve vahşi hayvanlarda da görülmesinde mevsim itibarıyla Kanada'dan ABD'ye doğru uçan göçmen kuşların etkili olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

TARIM BAKANLIĞI RAKAMLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

ABD Tarım Bakanlığının (USDA) güncellenmiş tablosunda, yüksek derecede patojenik etkisi oluğu belirtilen kuş gribi enfeksiyonu ve itlaf nedeniyle 47 milyondan fazla kuşun öldüğü bilgisi yer aldı.

542 kuş sürüsünde tespit edilen virüsün, ABD'nin 42 eyaletine yayıldığı ve en fazla Indiana eyaletinde etkili olduğu kaydedildi.

USDA, sürü sahiplerini biyo-güvenlik uygulamalarını gözden geçirmeleri, kümes hayvanlarını ve evcil kuşları bu hastalıktan korumak için çok hassas davranmaları gerektiği konusunda uyardı.

2015 sonu itibarıyla ABD'de, kuş gribi salgınında 50 milyondan fazla kümes hayvanı telef olmuş, 3 milyar doların üzerinde ekonomik zarar hesaplanmıştı.

Ülkede, geçen yıla göre hindi üretiminin virüs nedeniyle yüzde 6 düşmesi beklenirken tavuk ve hindi eti fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

Etiketler : ABD Kuş Gribi kuş gribi vakaları
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