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ABD'de kurulan intihar hattını 5 ayda 1,7 milyondan fazla kişi aradı
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17 Ocak 2023 Salı 00:53:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 00:53:00

ABD'de kurulan intihar hattını 5 ayda 1,7 milyondan fazla kişi aradı

Kaynak: AA

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ABD'de acil arama hattı şeklinde 5 ay önce kurulan "988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı"na 1,7 milyondan fazla başvuru yapıldığı aktarıldı.

NPR'de yer alan haberde, normal telefon numarası ile ulaşılan İntihar Önleme Yaşam Hattı yerine Temmuz 2022'de 988 acil arama şeklinde kurulan intihar hattına yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.

988 İntihar ve Kriz Yaşam Hattı'yla ilk 5 ayda 1,7 milyondan fazla çağrı, mesaj ve arama şeklinde iletişime geçildiği bildirildi.

Bu rakamın, bir önceki yılın aynı döneminde kullanılan eski 10 haneli İntiharı Önleme Yaşam Hattı'ndan yaklaşık yarım milyon daha fazla olduğuna dikkati çekildi.

Kar amacı olmaksızın 988 ağını denetleyen Vibrant Emotional Health'in başkanı Kimberly Williams, "Hacimdeki artışı, daha fazla insanın hizmetten haberdar olduğunun ve hizmete erişebildiğinin bir göstergesi olarak görüyoruz" yorumunu yaptı.

Williams, 988 Yaşam Hattı'nın ülke genelinde 200'den fazla kriz merkezinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, buralarda ayrıca toplumdaki farklı grup ve azınlıkların kültürel hassasiyetlerini dikkate alarak hizmetler verildiğini ifade etti.

Bu arada, yıl içinde, 988 Yaşam Hattı'na başvuranlara video görüntülü hizmet verilebilmesi için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

988 Yaşam Hattı'na federal hükümetin 1 milyar dolara yakın yatırım yaptığı, birçok eyalette de bu hizmetin yerel düzeyde finanse edilmesi için meclislerden yasa geçirildiği bildirildi.

Etiketler : ABD intihar hattı görüntülü hizmet
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